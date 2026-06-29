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Sakarya'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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Sakarya'da düzenlenen operasyonda 2 bin 366 silah parçası ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda 2 kişi daha aranıyor.

Sakarya'da 2 bin 366 silah parçasının ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar O.T, M.K. ile T.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, zanlıların kolluktaki ifadelerinde silah parçalarını Konya'nın Beyşehir ilçesinde aldıklarını beyan ettikleri A.S. ile Y.E.Ö'yü yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Haziran'da, Konya'nın Beyşehir ilçesinden İstanbul'a silah parçası sevk edecekleri değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu aracı D-650 kara yolu İstanbul istikameti Kirazca mevkisinde durdurmuştu.

Aramalarda, birleştirildiklerinde 847 silahın imal edilebileceği değerlendirilen 1000 iç gövde bloku, 519 namlu, 467 namlu ve fişek yatağı birleşik mekanizma ile 380 fişek yatağı olmak üzere 2 bin 366 silah parçası ele geçirilmişti.

Araçtaki zanlılar O.T, M.K. ve T.T. gözaltına alınmış, A.S. ile Y.E.Ö'yü arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
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