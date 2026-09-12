Haberler

Sakarya'da 16 yaşındaki çocuğu darbeden 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da 16 yaşındaki çocuğu darbettikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da 16 yaşındaki çocuğu darbettikleri gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bazı yerel internet haber sitelerinde yer alan "15 yaşındaki çocuğu depoya kapatıp dövdüler" haberi üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın 15 Ağustos'ta Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldiğini belirledi.

B.S'nin (16) darbedilmesiyle ilgili bugün polise müracaatta bulunulması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.E.B. (16) ve Y.S. (16) yakalanarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama

Küresel ekonomiyi tepetaklak edecek saldırı! Türkiye'nin çağrısı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba

Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
Şirketlerin satış görüşmeleri sürüyordu: Pusula Portföy Başkanı Muhammet Yarız’ın yurt dışına kaçtığı iddia edildi

Satış görüşmeleri süren şirketin patronu yurt dışına kaçtı
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı

Polislere küfreden sözde fenomenin son hali bu
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz' deyip iki isim söyledi

"Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı

Yıldız isimden veda!