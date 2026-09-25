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Sakarya Arifiye'de üç araca çarpan tırın sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde dün gece üç araca çarpan tırın sürücüsü, hastaneye kaldırıldığı halde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savrulan tır, akaryakıt istasyonunda radar uygulaması yapan polis aracına ve yakıt alan tıra çarptı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde üç araca çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

D-650 kara yolu Adapazarı istikameti Adliye mevkisinde dün gece saatlerinde plakası öğrenilemeyen İ.H. (43) yönetimindeki tır, Y.P. (28) yönetimindeki araca çarptı.

Savrulan tır, daha sonra yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda radar uygulaması yapan polis aracına ve yakıt alan tıra çarptı.

Kazada sürücü İ.H. yaralandı, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan İ.H. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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