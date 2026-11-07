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Sakarya Arifiye'de karşıya geçen 60 yaşındaki yaya otomobilin çarpmasıyla öldü

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Sakarya Arifiye'de karşıya geçen 60 yaşındaki yaya otomobilin çarpmasıyla öldü
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde D-650 kara yolunda yolun karşısına geçen 60 yaşındaki yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaya doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı; otomobil sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İsmail Karakaş (60), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde D-650 kara yolunun Arifiye geçişinde, Pamukova yönünde meydana geldi. Yolun kısmına geçmek isteyen İsmail Karakaş'a, M.A. (32) yönetimindeki 34 NK 1281 plakalı otomobil çarptı. Karakaş, refüjdeki bariyerlerin arasına düşerek sıkıştı. İsmail Karakaş ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Karakaş, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İsmail Karakaş, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karakaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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