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Sakarya Arifiye'de fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki fabrikada pres makinesine sıkışan 33 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Mesai arkadaşlarının fark etmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, işçinin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Sakarya'da bir fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada işçi Erkan Kundo (33), çalıştığı sırada pres makinesine sıkıştı.

Mesai arkadaşlarının olayı fark etmesi üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Kundo'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kaynak: AA
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