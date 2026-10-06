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Sakarya Arifiye'de 2 işyerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı

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Sakarya Arifiye'de 2 işyerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı
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Sakarya Arifiye'de 2 ayrı iş yerinden bakır kablolar ile laptop çalan 2 şüpheli, JASAT'ın çalışması sonucu yakalanıp tutuklandı. Hurdacılara satılan malzemeler ile metruk binada gizlenen bilgisayarlar iş yeri sahiplerine teslim edildi.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde 2 ayrı iş yerinden bakır içerikli kablolar ile laptop bilgisayarları çalan 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) çalışması ile yakalanıp tutuklandı.

Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren 2 ayrı iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. JASAT ekiplerinin geriye dönük kamera incelemesinde; 2 şüphelinin daha önceden keşif yaptıkları iş yerlerine araçlarının plakalarını sökerek geldikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, tanınmamak için yüzlerini maske ile kapattıkları ve eldiven taktıkları tespit edildi.

LAPTOPLARI METRIK BİNAYA GİZLENMİŞLER

Şüphelilerin çaldıkları bakır içerikli kabloları hurdacılara sattıkları, laptop bilgisayarları ise daha sonra satmak amacıyla metruk bir binada gizledikleri belirlendi. JASAT ekiplerinin teknik ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kullandığı araç ile bağlantılı oldukları kişiler tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, çaldıkları bilgisayarlarla birlikte yakalandı. Hurdacılardan ele geçirilen malzemeler ile bilgisayarların tamamı mağdur iş yeri sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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