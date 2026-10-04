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Sakarya Akyazı'da otomobil motosikletle çarpıştı, motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

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Sakarya Akyazı'da otomobil motosikletle çarpıştı, motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Kabakulak-Yahyalı kara yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

S.A. (57) idaresindeki 06 ATM 09 plakalı otomobil, Kabakulak-Yahyalı kara yolunda Necdet Angın'ın (77) kullandığı 54 HS 346 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Angın ağır yaralandı.

Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Angın, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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