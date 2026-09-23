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Sakarya Akyazı'da otomobil 48 yaşındaki kadına çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Yağcılar Caddesi Akminare mevkisinde bir otomobil, 48 yaşındaki kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Yağcılar Caddesi Akminare mevkisinde M.Y. idaresindeki 54 AHF 889 plakalı otomobil, yaya A.B'ye (48) çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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