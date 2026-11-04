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Sakarya Adapazarı'nda balık ölümleri üzerine su numunesi alındı, kirletici bulunamadı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki gölette su kirliliği ve balık ölümleri ihbarı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı. Balıkların numune özelliğini yitirdiği belirlenerek su numunesi alındı; çevre incelemesinde kirletici unsur tespit edilemedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan göletteki kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne, Harmanlık yolu Göktepe mevkisindeki gölette su kirliliği ve balık ölümlerine ilişkin ihbar geldiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplerce gölette inceleme yapıldığı belirtilerek, "Balıkların numune özelliğini yitirdiği tespit edilerek su numunesi alınmıştır. Çevre incelemesinde herhangi bir kirletici unsur tespit edilememiştir. Denetimlerimiz hassasiyetle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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