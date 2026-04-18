Şair ve yazar Murat Kapkıner 76 yaşında vefat etti

Şair ve yazar Murat Kapkıner, 76 yaşında Konya'da hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Kapkıner, Necmettin Erbakan Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde vefat etti.

Kapkıner'in cenazesi ikindi vakti Alavardı Çolakhoca Camisi'nde kılınacak namaz sonrası Meram'daki Anasultan Mezarlığı'na defnedilecek.

Aynı zamanda ressam ve müzisyen olan Kapkıner, 10 Nisan 1950'de Malatya'da dünyaya geldi. Malatya Erkek Sanat Enstitüsü'nden 1967'de, Hava Astsubay Okulu'ndan 1969'da mezun olan Kapkıner, çeşitli kuruluşlarda elektrik teknisyeni, Hava Kuvvetlerinde teknik astsubay olarak çalıştı ve 1975'te emekli oldu. Kapkıner, Malatya'da özel ve resmi kuruluşlarda yönetici olarak görev yaptı.

Kapkıner, yazı ve şiirlerini ise "Aylık Dergi", "Çağımıza Selam", "Kelime" ve "Varide" dergilerinin yanı sıra Yeni Şafak ve Milli Gazete'de okurlarla buluşturdu.

Ayrıca "Kelime" ve "Varide" dergilerinin kuruculuğu ve sahipliğini üstlenen Kapkıner'in 1990'dan 2025'e uzanan "Not Düştüm Besmeleye", "Anne Ben Artık İyiyim", "Elifbamdan Arta Kalan", "Ademin Müstesna Ölümü", "Bütün Cemreler Düştü mü Çocuklar?" ve "Uslu Heyecansız Yorgun Şiirler"in içerisinde yer aldığı "Bütün Şiirler" eseri, Loras Yayınları'ndan geçen sene yayınlandı.

Kapkıner'in "Gençliğim Ki Bir Daha Yaşamak İstemem" adlı otobiyografik bir eseri de bulunuyor.