Şair Nevzat Çelik İzmir'deki yangınla ilgili gözaltına alındı

(ANKARA) - Şair Nevzat Çelik, İzmir'deki orman yangınıyla ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. İfadesi alınan Çelik, serbest bırakıldı. Çelik, "Hiç mi görmeyelim, duymayalım, konuşmayalım? Hiç mi eleştirmeyelim? Ne isteniyor? Mahalle yanarken hep saçımızı mı tarayalım? Peki, nasıl insan kalalım" dedi.

Şair Çelik, İzmir'deki yangınla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Çelik, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından bugün sabah yaptığı paylaşımla duyurdu. Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Dün gece. Saat: 21.45… Beşiktaş-Antalya maçını izlemek üzere tezgahımı kurmuşum. Hakem düdüğünü ağzına götürmüştü ki... Kapı sertçe çaldı. Yakalama tutanağıyla geldiler. Haklarını teslim etmeliyim, polisler çok nazikti. Evet, adım Nevzat Çelik'ti. Emniyete davet edildim. Çağırsaydınız gelirdim, dedim… İhtimal onlar da gecenin bir vakti göreve çağrılmış… Gerekçe: 16 Ağustos'ta X'te yaptığım, 'Canım #izmiryanıyor. Gavur İzmir değil, #TürkiyeYanıyor!' paylaşımım. İfadem alındı…

Hiç mi görmeyelim, duymayalım, konuşmayalım? Hiç mi eleştirmeyelim? Ne isteniyor? Mahalle yanarken hep saçımızı mı tarayalım? Peki, nasıl insan kalalım? Güzel günleri de görmek umuduyla…"