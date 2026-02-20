Haberler

Saimbeyli ilçesinde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi.

Saimbeyli Kaymakamlığınca bir restoranda düzenlenen programa Belediye Başkanı Mahmut Dal, Saimbeyli Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Vahap Şener ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Birlik, beraberlik ve vefa duygularının önemine vurgu yapılan programda iftar yapıldı, dua edildi.

Kaynak: AA / Tuğba Kan
