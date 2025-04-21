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Saimbeyli'de öğrenciler arası ses yarışması düzenlendi

Saimbeyli'de öğrenciler arası ses yarışması düzenlendi
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğrenciler arasında ses yarışması organize edildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğrenciler arasında ses yarışması organize edildi.

Kaymakamlığın konferans salonunda düzenlenen yarışmaya farklı okullardan 27 öğrenci katıldı.

Öğrencilerin seslendirdiği eserler jüri üyelerince değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda Şehit Ali Çakar Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Akkul birinci, Şehit Muhterem Yağbasan İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Melek Altunsoy ikinci, Aysima Kara ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, etkinlikteki konuşmasında, gençlerin sanata ilgisini desteklemek için bu tür organizasyonları sürdüreceklerini belirtti.

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Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel
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