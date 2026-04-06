Adana'da üzerine kaya düşen otomobilde hayatını kaybeden 4 öğretmen anıldı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde heyelan nedeniyle hayatını kaybeden 4 öğretmen için düzenlenen anma programında, katılımcılar dualarla öğretmenleri andı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 2023 yılında heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde yaşamını yitiren 4 öğretmen için görev yaptıkları okulda anma programı düzenlendi.

Saimbeyli Kaymakamlığınca Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen programa Kaymakam Emre Aydın, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda katılımcılar, hayatını kaybeden öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'u dualarla andı.

Feke ilçesi yolunda 6 Nisan 2023'te meydana gelen heyelanda, üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Tuğba Kan
