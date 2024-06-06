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Saimbeyli'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı. Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği ürünler sergilendi. Saimbeyli Kaymakamı ve Halk Eğitim Müdürü, sergideki eserleri takdir etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, Kaymakam Kadri Erdoğan Parkı'nda açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği ürünler sergilendi.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, burada yaptığı konuşmada, sergide çok güzel eserlerin bulunduğunu belirtti.

Saimbeyli Halk Eğitim Müdürü Samet Yıldızhan da sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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