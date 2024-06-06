Saimbeyli'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, Kaymakam Kadri Erdoğan Parkı'nda açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği ürünler sergilendi.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, burada yaptığı konuşmada, sergide çok güzel eserlerin bulunduğunu belirtti.

Saimbeyli Halk Eğitim Müdürü Samet Yıldızhan da sergide emeği geçenlere teşekkür etti.