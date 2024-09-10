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Saimbeyli Belediyesi, elektrik aboneliği alınamayan eve güneş paneli desteği sağladı

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Saimbeyli Belediyesi, Eyüplü Mahallesi'nde elektrik aboneliği alamayan Elife Yemişen'in evine güneş paneli takarak elektrik sağladı. Yemişen, belediyenin desteğiyle geçici de olsa elektriğe kavuştu.

Saimbeyli Belediyesince elektrik aboneliği alınamayan eve güneş paneli desteği sağlandı.

Eyüplü Mahallesi'nde yalnız yaşayan 59 yaşındaki Elife Yemişen, 8 yıl önce merhum eşiyle yaptırdığı eve elektrik aboneliği alamadı.

Evi yapıldığından bu yana gaz lambası veya yakınlarının evinde şarj ettirdiği lambalarla yaşamını sürdüren Yemişen'e belediye destekte bulundu.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, durumundan haberdar olduğu Yemişen'in evine en azından güneşli havalarda elektrik sağlanabilmesi için güneş paneli takılması talimatını verdi.

Evine takılan panelle geçici de olsa elektriğe kavuşan Yemişen, Başkan Dal'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Saimbeyli Yemişen Güneş

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