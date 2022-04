'Sahurun Bereketini Öğrencilerimizle Birlikte Paylaştık'

Kardeşlik, paylaşım ve rahmet ayı olan Ramazan Ayının manevi ikliminin Yeşilyurt'un dört bir tarafında hâkim olması için günün her saatinde vatandaşlarla iç içe olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ile birlikte Sadrettin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek, sahur yapan öğrencilerin misafiri oldu.

Öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yemek dağıtımına yardımcı olduktan sonra öğrencilerle birlikte sıraya girip sahur yemeğini aldı.

Samimi bir atmosferde geçen ziyaret sırasında bütün öğrencilerle tek tek selamlaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sahurun manevi zenginliklerini öğrencilerle birlikte aynı ortamda yaşamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Öğrencilerin istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Çınar, " Bolluk, bereket, dayanışma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan Ayında tüm vatandaşlarımızın evlerine misafir oluyoruz, iftar sofralarında buluşuyoruz, esnaflarımızı ziyaret ediyoruz ve bugünde sahurumuzu geleceğimizin umudu, yarınlarımızı inşa edecek olan öğrenci kardeşlerimizle birlikte yaptık. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte Sadrettin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisemizi ziyaret ederek sahura kalkan öğrenci kardeşlerimize sürpriz yaptık. Öğrencilerimizin güler yüzlü, hoş sohbeti ve ilgileri altında sahurunun manevi atmosferini hep birlikte yaptık. Kıymetli hemşehrilerimin ve öğrenci kardeşlerimizin mübarek Ramazan Aylarını ve Kadir Gecelerini en kalbi duygularımla kutluyorum. İlçemizin dört bir tarafında mübarek Ramazan ayının manevi iklimi yaşanıyor, bizlerde 7'den 70'e herkesle bir araya gelmeye ve bu duygu ikliminin güzel esintisinden faydalanmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin enerjisi ise her zaman olduğu gibi sahurda da bizlere güç veriyor. Onların fikirlerini önemsiyor ve değer veriyoruz. Dolayısıyla genç kardeşlerimizle sık sık bir araya gelmeye, istişarelerde bulunmaya gayret ediyoruz. Onların gözlerindeki bu ışıltıyı görünce geleceğe yönelik umutlarımız kat be kat artıyor. Sahur sofrasında onların beklentilerini dinledik, onlara ne kadar inandığımızı ve güvendiğimizi ifade ettik. Rabbim tüm öğrencilerimize sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim hayatı nasip etsin, bizlerde her daim onların yanında yer almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

