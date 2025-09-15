Sahte Polis Kimliğiyle Yakalanan Belediye Çalışanı Gözaltına Alındı

Haberler

İzmir'in Tire ilçesinde belediye çalışanı Hüseyin Levent T., sahte polis kimliği ile jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma, devriye sırasında çöp döken kişiye kimlik kontrolü yaparken sahte kimliği ele geçirdi.

İzmir'in Tire ilçesinde, sahte polis kimliğiyle yakalanan belediye çalışanı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karateke Mahallesi'ndeki devriye faaliyeti sırasında bir kişinin meraya çöp döktüğünü fark etti.

Kimlik kontrolünde kişinin İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüseyin Levent T. (44) olduğu belirlendi.

Kontrol sırasında şüphelinin cüzdanında, Abdullah Çakır adına düzenlenmiş sahte bir polis kimliği bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
