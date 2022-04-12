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Sahte içkiden zehirlenen 2 kişi taburcu oldu

Demirören Haber Ajansı - Ruhan Yalçın - Güncel
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Sahte içkiden zehirlenen 2 kişi taburcu oldu

TEKİRDAĞ'da sahte içki içtikten sonra zehirlendiği belirlenen 2 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

TEKİRDAĞ'da sahte içki içtikten sonra zehirlendiği belirlenen 2 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Muratlı'da dün akşam sahte içki içtikleri belirtilen A.S. ile Ü.T. rahatsızlanınca Muratlı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Metil alkolden zehirlendiği tespit edilen 2 kişi, tedavi altına alındı. 2 kişi, tedavilerinin ardından taburcu oldu.


Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

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