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Sahte İçki Üretimi Yapan Zanlı Gözaltına Alındı

Sahte İçki Üretimi Yapan Zanlı Gözaltına Alındı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki imal eden bir zanlı gözaltına alındı. Operasyon sırasında çok miktarda sahte içki, etil alkol, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki imal ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İ.B'nin (64) sahte içki imal ederek piyasaya sürmeye hazırlandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda 25 litre sahte içki, 65 litre etil alkol, 2 anason aroması kiti, 50 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, bir tabanca ve 19 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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