Ankara merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 12 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sahte evrak düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, müşteriler adına şirketler kurup sahte belgelerle yüksek miktarda ürün alarak dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sahte evrak düzenleyerek müştekiler üzerinden şirket kurup dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, sahte evrak düzenleyerek, müştekiler üzerine şirket kurup bu şirketler aracılığıyla çek karnesi oluşturan, yüksek miktarda ürün alıp sahte fatura düzenleyen ve müştekiler adına yüksek miktarda vergi borcu biriktiren şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 14 Ocak'ta gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

