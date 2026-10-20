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Sahte ekspertizle araç sattıkları öne sürülen 18 şüpheliden 14'ü yakalandı

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İstanbul ve Muğla'da araçların kilometrelerini düşürüp ağır hasarlı araçları sahte ekspertizle hasarsız gibi sattıkları öne sürülen 18 şüpheliye operasyon düzenlendi. 19 adreste yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalanırken 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul ve Muğla'da, ikinci el araçların kilometrelerini düşürüp ağır hasarlı araçları sahte ekspertiz raporlarıyla hasarsız gibi sattıkları öne sürülen 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi yakalanırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, İstanbul'da faaliyet göstererek Türkiye genelinde araç alım satımı yapan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin, ikinci el araçların kilometrelerini düşürerek veya sahte ekspertiz raporlarıyla ağır hasarlı araçları hasar kaydı bulunmayan araçlar gibi sattıkları, bu yolla çok sayıda vatandaşı mağdur ederek yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Çalışmalar sonucunda 18 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, kilometreleriyle oynandığı değerlendirilen araçlar, dokümanlar ve silah ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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