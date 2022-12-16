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Türkiye onu "sahte doktor" olarak tanımıştı! Herkesi kandırıp, ameliyata bile giren Ayşem Özkiraz hakkında yeni gelişme

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini "pratisyen hekim" olarak tanıtan Ayşe Özkiraz'ın doktor olmadığı ve diplomasının sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Bu durum üzerine tutuklanan Özkiraz hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı.

TUTUKLULUK İTİRAZI REDDEDİLDİ

Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Ayşe Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı, reddedildi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Türkiye onu 'sahte doktor' olarak tanımıştı! Herkesi kandırıp, ameliyata bile giren Ayşem Özkiraz hakkında yeni gelişme

13 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Türkiye onu 'sahte doktor' olarak tanımıştı! Herkesi kandırıp, ameliyata bile giren Ayşem Özkiraz hakkında yeni gelişme

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ayşe Özkiraz Çerkezköy Tekirdağ 3. Sayfa Güncel Haberler

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