Sahte diploma iddianamesi hazır! İşte İmamoğlu için istenen ceza

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınıp tutuklanan Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 sene önce almaya hak kazandığı diplomasının iptal edilmesinin ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.

SİYASİ YASAK İSTENDİ

Savcılık, "zincirleme şekilde sahtecilik" suçlamasıyla iddianame hazırladı. Savcılık iddianamesinde "Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli şekilde aldı ve sahtecilik suçuna iştirak etti" denildi. İddianamede, İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak istendi.

DİPLOMA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Üniversitesi'nden ise İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirilmişti.