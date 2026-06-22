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Kendini 'Genel Başkan' olarak tanıtıp denetim yapan şüpheliye soruşturma

Kendini 'Genel Başkan' olarak tanıtıp denetim yapan şüpheliye soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtıp bir alışveriş merkezinde denetim yapan F.A. hakkında 'Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçundan soruşturma başlattı. Gözaltı kararı ve arama el koyma talimatı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, kendini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtıp, bir alışveriş merkezinde denetim yapan ve görüntüleri sanal medyada paylaşılan F.A. hakkında, 'Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçundan soruşturma başlattı.

Sanal medyada paylaşılan görüntülerde, kendini, 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtan F.A.'nın bir alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüldü. Görüntüler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda F.A. hakkında, 'Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçundan gözaltı kararı ile arama ve el koyma işlemlerine yönelik talimat da verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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