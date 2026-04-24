Haberler

Sahte altın operasyonu: 10 gözaltı, 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’da sahte altın üreterek kuyumcu ve döviz bürolarını dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, örgüt lideri olduğu değerlendirilen Yüksel Atabay ile 1 kişi tutuklandı. Aramalarda 3 milyon 850 bin lira değerinde çek ele geçirildi.

Ayşe GÜREL/ -SAHTE altın üretip kuyumcu ve döviz bürolarını dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 3 milyon 850 bin lira değerinde çek ele geçirildi. Şüphelilerden örgüt lideri olduğu değerlendirilen Yüksel Atabay ile birlikte 2 kişi tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin sahte altın üretmek ve satmak amacıyla dolandırıcılık yaptıkları kuyumculara ve döviz bürolarına sahte altınları satarak zarara uğrattıkları ve bu sayede haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip sonucu, örgüt lideri olduğu öne sürülen Yüksel Atabay ile 1 şüpheli tutuklandı. Yüksel Atabay ile birlikte hareket ettiği belirlenen 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'un 5 ayrı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda nakit para, silah ve 3 milyon 850 bin lira değerinde çek ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

