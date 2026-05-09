Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Van'ın Muradiye ilçesinde sahipsiz köpeklerin 11 yaşındaki Yuzarsif Acar'a saldırması sonucu çocuk yaralandı. Çevredekilerin müdahalesi ile kurtarılan çocuk hastaneye kaldırılırken, dedesi yetkililere sahipsiz köpeklerin toplanması çağrısında bulundu.

Van'ın Muradiye ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı.

Muradiye Belediyesi sınırlarındaki Gönderme Mahallesi'nde sahipsiz köpekler 11 yaşındaki Yuzarsif Acar'a saldırdı.

Köpeklere müdahale ederek uzaklaştıran çevredekiler, bacağından ve kalçasından yaralanan çocuğu Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun dedesi Mehmet Reşit Acar, AA muhabirine, torununun Kuran kursuna giderken 5 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Çevredekilerin torununu kurtardığını belirten Acar, "Hastanede çocuğa müdahale ediyorlar. Sağ bacağında, kalçasında ve birçok yerinde yara var. Belediye ya da hangi kurumsa lütfen önlem alsın. Bugün bizim çocuğumuza yarın başka çocuklara saldıracaklar. Artık buna bir çare bulunsun. Yetkililere çağrımız, sahipsiz köpekler toplatılsın, bir can daha yanmasın." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
