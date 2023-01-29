Çok sayıda sahipsiz köpek kediye saldırdı

ADANA'da sahipsiz köpeklerin kediye saldırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüye göre, çok sayıda köpek bir kediyi kovalıyor. Bir aracın altına kaçan Kedi, daha sonra köpekler tarafından yakalanıyor. Çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırdığı kedi telef oluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel