Sahipsiz Köpekler Toplanıyor: Yüksekova'da Trajik Olay

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri sahipsiz köpekleri toplayarak hayvan barınağına götürdü.

Dün, İpek Yolu üzerinde boş alanda yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Eslem Teker'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinin ardından sahipsiz köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yüksekova Belediyesi ekipleri, mahalleleri ve ara sokakları dolaşarak sahipsiz köpekleri topladı.

Olayın yaşandığı bölgede de çalışma yürüten ekipler, köpeklerden bazılarını uyuşturarak, araçla belediye bünyesindeki Hayvan Bakım Evi'ne götürdü.

Olay

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Teker'in cenazesi, Esenyurt Mahallesi'ndeki Akalın Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.