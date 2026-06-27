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İçişleri Bakanlığı, Viranşehir'de Meydana Gelen Sokak Hayvanları Saldırına İlişkin Mülkiye Müfettişi Görevlendirdi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 8 yaşındaki bir çocuğa sahipsiz köpeklerin saldırması üzerine İçişleri Bakanlığı, olayı incelemek üzere mülkiye müfettişi görevlendirdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen sahipsiz köpek saldırısına ilişkin Mülkiye Müfettişi görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesi Ayaklı Mahallesi'nde, 8 yaşındaki evladımız Abdulkadir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanması olayı, Bakanlığımız tarafından derin bir üzüntüyle karşılanmış olup, süreç yakından takip edilmektedir. Söz konusu olaya ilişkin olarak; sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla bir Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."

Kamuoyunun huzur ve güvenliği ile çocuklarımızın emniyetinin sağlanması amacıyla süreç titizlikle yürütülecek, inceleme sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır. Saldırı sonucu yaralanan evladımız tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA
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