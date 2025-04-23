İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara

İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı

Sahipsiz Köpek Saldırısı: 3 Yaşındaki Çocuk Gözünden Yaralandı

Sahipsiz Köpek Saldırısı: 3 Yaşındaki Çocuk Gözünden Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde sahipsiz bir köpek, 3 yaşındaki Yiğit Efe Çeken'in gözünden yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından babası Yusuf Çeken, sorunun kalıcı bir şekilde çözülmesini istedi.

Aydın'ın Söke ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu gözünden yaralanan 3 yaşındaki Yiğit Efe Çeken'in babası, köpeklerin toplanması konusunda kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

Atburgazı Mahallesi'nde oturan Yusuf Çeken, AA muhabirine, oğlunun 19 Nisan'da evin avlusunda oynarken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu gözünden yaralandığını anımsattı.

İzmir Şehir Hastanesindeki tedavi sonrası taburcu edildiklerini dile getiren Çeken, şunları kaydetti:

"Çocuğum oyun oynarken köpek kapıdan giriyor. Diğer çocuklar kaçarken köpek birden oğlumun üzerine atlıyor. Gözünü tırmalamış. Tam o esnada annesi can havliyle koşarak geliyor. Köpeği kovalıyor. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı başka çocukların canları yanmasın. Halen sokaklarda çok sayıda köpek dolaşıyor, bunlara müdahale edilmesi gerekiyor. Sokak köpekleriyle ilgili kalıcı bir çözüm istiyoruz."

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.