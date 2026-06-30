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İçişleri Bakanlığı, sahipsiz köpeklere ilişkin üç belediye başkanı hakkında işlem başlattı Açıklaması

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İçişleri Bakanlığı, sahipsiz köpek saldırıları sonucu yaralanan çocukların ardından Köyceğiz, Narman ve Hilvan belediye başkanları hakkında soruşturma ve ön inceleme izni verdi.

İçişleri Bakanlığı, sahipsiz köpeklerin neden olduğu saldırılar ve bu konuda belediyelerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni, Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da araştırma/ön inceleme izninin verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sahipsiz köpeklere ilişkin vatandaşların can güvenliğini tehdit eden olaylarla ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik iddialar hakkında gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerinin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı, ayrıca son 2 yılda 37 vatandaşın sahipsiz köpek saldırısı nedeniyle tedavi gördüğünün belirlendiği aktarılan açıklamada, Erzurum'un Narman ilçesinde ise sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 10 yaşındaki Murat Tutar'ın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı anımsatıldı.

Yaşanan iki olay üzerine yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Köyceğiz Belediyesine ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmediğinin belirlendiği bildirilen açıklamada, Narman Belediyesinin de sorumluluk alanındaki hayvanları etkin şekilde toplamadığı ve bu ihmal sonucunda meydana gelen köpek saldırısında belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplanan bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde, görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmedikleri değerlendirilen Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verilmiştir.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ise belediyenin, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan bakımevi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, bu kapsamda gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve bakımevi yapımına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmediği iddiaları üzerine yürütülen incelemeler sonucunda, Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında konuya ilişkin araştırma/ön inceleme izni verilmiştir. Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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