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Önüne çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yapan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü, park halindeki otomobile çarparak hayatını kaybetti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, önüne çıkan sahipsiz köpek nedeniyle park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

18 yaşındaki İrfan Oğur'un kullandığı motosiklet Tekebaşı Mahallesi'nde seyir halindeyken önüne sahipsiz köpek çıktı. Sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki otomobile çarptı.

Önüne çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Oğur, sağlık ekibince kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastane morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen gencin cenazesi, Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada, motosikletin araca çarptığını gören vatandaşların yardıma koştuğu, köpeğin de bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Samandağ Tekebaşı Hatay Trafik Kazaları Güncel Haberler

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