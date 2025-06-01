Sahipsiz Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, bir evin penceresine sıkışan sahipsiz kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı kedi, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde pencereye sıkışan sahipsiz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Ali Alp Caddesi Çıkmaz Sokak'ta çevre sakinleri, kimsenin yaşamadığı evin penceresine kedinin sıkıştığını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, merdivenli itfaiye aracı yardımıyla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Yaralı kedi, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel