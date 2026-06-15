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Denizli merkezli operasyonda suç örgütlerine "açık hat" sağlayan 4 şüpheli yakalandı

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Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, suç örgütlerine 'açık hat' olarak bilinen sahipsiz telefon hattı sağlayan 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 186 sahipsiz hat ve sim kart aktarım cihazı ele geçirildi.

Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, suç örgütlerine kamuoyunda "açık hat" olarak bilinen sahipsiz telefon hattı sağlayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, nitelikli dolandırıcılık, bilişim suçları, sanal kumar ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan sahipsiz hatların yasa dışı yollarla temin edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu hatları temin ederek suç örgütlerinin kullanımına sundukları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 4 şüpheli, Denizli, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 4 sim kart aktarım cihazı ile 186 sahipsiz hat ele geçirildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
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