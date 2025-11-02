Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, Gaziantep'in Destansı Mücadelesini Yaşatıyor

Kurtuluş Savaşı döneminde işgalci güçlerine karşı direnen ve topraklarını işgalcilerden kurtaran Gazianteplilerin destansı mücadelesi, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde yaşatılıyor.

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilerek müzeye dönüştürülen Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde Gaziantep'in 11 ay boyunca işgalcilere karşı verdiği mücadele tüm ayrıntılarıyla ziyaretçilerine tekrar yaşatılıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara ve İngilizlere karşı tek yumruk olarak dünyaya örnek gösterilecek bir mücadele ortaya koyan Gazianteplilerin, örnek kurtuluş destanının anlatıldığı müzede ziyaretçilere destansı mücadele, bal mumu heykeller, ses efektleri ve profesyonel rehberlerin anlatımıyla gelecek nesillere aktarılıyor.

O döneme ait yaşantının sergilendiği mağarada halkın kullandığı tabanca, tüfek, kılıç, kama, et satırı, kazma, kürek ve nacak gibi birçok tarihi eşya da müzede yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nin geçmişin yansıması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı'nda birçok olayları içinde barındırmış çok önemli mekanlardan birisi. Kurtuluş Savaşı'nın en çetin geçtiği mekanlardan birisi olan bu mekan, gençlerin tarihlerini daha net bir şekilde görüp, geleceklerine yön verecekleri bir müzedir. Tarihin, ruh kazandığı Şahinbey Milli Mücadele Müzesi'nde 'imkanın değil imanın galip geldiği' çok net bir şekilde anlatılmaktadır."