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Gaziantep'te çevreyi kirletenler dron ile tespit ediliyor

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Şahinbey Belediyesi, çevre temizliğini korumak için drone ve güvenlik kameralarıyla çöp atanları tespit edip cezai işlem uyguluyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından çevre temizliğini korumak amacıyla hayat geçirilen projeyle, çevreyi kirleten kişiler dron ve güvenlik kamerasıyla tespit ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, cadde, sokak ve parklara çöp atan ve çevreyi kirleten kişilere yönelik uygulama gerçekleştiriyor.

Çevreyi kirleten kişileri tespit eden ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem de uyguluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, park ve sokakları vatandaşların kendi evleri gibi temiz tutması gerektiğini ifade etti.

Tahmazoğlu, çevre temizliğinin sadece belediyenin değil, tüm vatandaşların ortak görevi olduğuna belirtti.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
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