Şahinbey Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Şahinbey Belediyesi ekipleri, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ana arterler, mahalle yolları, kaldırımlar ve yaya geçitlerinde çalışma yürüttüğü belirtildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ekiplerin sahada olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Özellikle sürücülerimizden kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını rica ediyoruz." ifadesini kullandı.