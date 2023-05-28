Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oyunu kullandı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oyunu Binbaşı Dündar Taşer Anadolu Lisesinde kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Türkiye Sandık başına akın etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da sabah saatlerinde Binbaşı Dündar Taşer Anadolu Lisesine gelerek burada oyunu kullandı. Sandıkları gezerek sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Tahmazoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi göstererek bol bol fotoğraf çektirdi.