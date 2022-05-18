Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, düzensiz göçle mücadele hakkında açıklama yaptı - Haberler

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Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, düzensiz göçle mücadele hakkında açıklama yaptı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, düzensiz göçle mücadele hakkında açıklama yaptı*** geniş haberi geçilecekDavut Can / Ahmet Turan İZMİR (DHA)

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, düzensiz göçle mücadele hakkında açıklama yaptı

*** geniş haberi geçilecek

Davut Can / Ahmet Turan İZMİR (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sahil Güvenlik, Serkan Tezel, Can Ahmet, Ege, Güncel, Haberler

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