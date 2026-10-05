Sahil Güvenlik, Didim açıklarında arızalanan teknedeki 3 kişiyi kurtardı

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AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu bir tekne, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telsizle yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu (KB-51) sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla 3 kişiyi kurtardı. Tekne ise yedeklenerek Didim Marina'ya getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı