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Sahil Güvenlik, Didim açıklarında arızalanan teknedeki 3 kişiyi kurtardı

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Sahil Güvenlik, Didim açıklarında arızalanan teknedeki 3 kişiyi kurtardı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi, telsizle yardım çağrısında bulunulması üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu KB-51 tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 3 kişinin bulunduğu tekne yedeklenerek Didim Marina'ya getirildi.

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 3 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu bir tekne, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telsizle yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu (KB-51) sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla 3 kişiyi kurtardı. Tekne ise yedeklenerek Didim Marina'ya getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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