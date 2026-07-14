Giresun Sahil Güvenlik Botu Kayalıklara Çarptı: 2 Yaralı

GİRESUN'da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botun kayalıklara çarpması sonucu 2 personel yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Teyyaredüzü Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir bot, henüz belirlenemeyen nedenle kıyıdaki kayalıklara çarptı. Personelin bulunduğu bot kayalıkların üzerine çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 personel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı