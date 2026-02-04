Haberler

Ali Yerlikaya: Sahil Güvenliğimiz Marmara ve Avşa Adalarında Rahatsızlanan İki Kişiyi Tahliye Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara ve Avşa adalarında rahatsızlanan iki kişinin tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Ağır hava koşulları nedeniyle helikopterle yapılan tahliye başarılı bir şekilde tamamlandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Balıkesir'in Marmara ve Avşa adalarında rahatsızlanan 2 kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirdiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir'de sahil güvenliğimiz 2 vatandaşımızın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Balıkesir'in Marmara Adası'nda ve Avşa Adası'nda olmak üzere 2 ayrı olayda 2 vatandaşımızın rahatsızlandığı ve tıbbi tahliyelerine ihtiyaç duyulduğu bilgisi alındı. Ağır hava ve deniz koşulları sebebiyle vatandaşlarımızın denizden tıbbi tahliyelerinin sağlanamaması üzerine 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-501) derhal bölgeye sevk edildi. Vatandaşlarımız, Sahil Güvenlik Helikopterine alınarak Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında hazır bulunan 112 Acil Sağlık Ambulansına bilinçleri açık olarak teslim edildi. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Altay Bayındır Beşiktaş yolcusu

Fener'in ezeli rakibine gidiyor
Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti

Rakibinin gözünün yaşına bakmadılar
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu