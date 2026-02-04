Ali Yerlikaya: Sahil Güvenliğimiz Marmara ve Avşa Adalarında Rahatsızlanan İki Kişiyi Tahliye Etti

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Balıkesir'in Marmara ve Avşa adalarında rahatsızlanan 2 kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirdiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir'de sahil güvenliğimiz 2 vatandaşımızın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Balıkesir'in Marmara Adası'nda ve Avşa Adası'nda olmak üzere 2 ayrı olayda 2 vatandaşımızın rahatsızlandığı ve tıbbi tahliyelerine ihtiyaç duyulduğu bilgisi alındı. Ağır hava ve deniz koşulları sebebiyle vatandaşlarımızın denizden tıbbi tahliyelerinin sağlanamaması üzerine 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-501) derhal bölgeye sevk edildi. Vatandaşlarımız, Sahil Güvenlik Helikopterine alınarak Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında hazır bulunan 112 Acil Sağlık Ambulansına bilinçleri açık olarak teslim edildi. Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun."