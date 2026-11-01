SAHAD Genel Başkanı Uğur, hasta haklarında ortak sorumluluğa dikkat çekti

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Sağlık Hakkı ve Hasta Haklarını Savunma Derneği (SAHAD) Genel Başkanı Hamdullah Uğur, hasta haklarının korunmasında hastalar ve sağlık çalışanlarının ortak sorumluluk taşıdığını belirtti.

Uğur, 26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, hasta haklarının sağlık personeli, hasta ve sağlık kuruluşları arasındaki ilişkileri düzenleyen ilkeleri kapsadığını ifade etti.

Hastaların tedavi süreçlerine ilişkin bilgi edinme hakkının bulunduğunu vurgulayan Uğur, "Hastaların, tıbbi tedavi sürecinde karşılaşabileceği tıbbi gerçekler, kendisine uygulanacak girişimler ve maddi boyutu da dikkate alınarak bu girişimlerin riskleri, yararları ve uygulanabilecek alternatif tedaviler konusunda bilgi edinme hakkı vardır. Hizmet veren sağlık personelinin kimlik ve mesleki bilgilerini öğrenme, tedavi aşamasında ikinci bir görüş alma hakkı bulunmaktadır. Mahremiyete ve özel hayata saygı gösterilmesi, tıbbi kayıtların saklanması hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

"Sağlık hepimiz için önemli bir değerdir"

Uğur, hastaların tıbbi kayıtlarının tam ve doğru şekilde korunmasını isteme, söz konusu kayıtlara kendilerinin veya yetkilendirdikleri kişilerin istedikleri zaman ulaşabilme hakkına sahip olduklarını kaydetti.

Bu hakların, hasta hakları kapsamında koruma altına alındığının altını çizen Uğur, "Sağlık hepimiz için önemli bir değerdir. Sağlığımızın kıymetini kaybedince anlar, hastalandığımız zaman hayatımızda ne kadar önemli bir payı olduğunu fark ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dernek olarak hasta ve hasta yakınlarının haklarını savunmayı, kaliteli bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını aktaran Uğur, karşılaşılan problemlerin çözümü için çalıştıklarını belirtti.

Uğur, hasta ve hasta yakınlarının da yerine getirmesi gereken sorumlulukları bulunduğuna işaret ederek, "Hastaların sorumlulukları olduğu da unutulmamalıdır. Hastaların sağlık kuruluşlarının kurallarına uyması, teşhis ve tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeliyle her aşamada işbirliği yapması, sağlık personeline sözlü ve fiziki saldırıda bulunmaması gerekir. Hasta haklarının, hasta ve sağlık personelinin birlikte sahip çıkması gereken haklar olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA