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Sağlıklı yaşam için Kırklareli'nde Mahallemde Hareket Var etkinliği düzenlendi

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Sağlıklı yaşam için Kırklareli'nde Mahallemde Hareket Var etkinliği düzenlendi
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Kırklareli Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Mahallemde Hareket Var" etkinliğine Vali Uğur Turan, eşi Nihal Turan ve vatandaşlar katıldı. Programda düzenli fiziksel aktivitenin sağlığa etkilerine dikkat çekildi, Vali Turan sağlıklı ve huzurlu yaşam temennisinde bulundu.

Kırklareli'nde fiziksel aktivite alışkanlığını yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla "Mahallemde Hareket Var" etkinliği gerçekleştirildi.

Kırklareli Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Uğur Turan, eşi Nihal Turan, il protokol üyeleri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Müzik eşliğinde yapılan programda, düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine ve sporun günlük hayatın bir parçası haline getirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Vali Turan, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek sağlıklı, hareketli ve huzurlu bir yaşam temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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