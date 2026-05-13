Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen Sağlıklı Kentler Forumu, İstanbul'da başladı.

Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ve dönem başkanlığını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yaptığı foruma, 153 üye belediyeden ve yurt dışından temsilciler katıldı.

Toplantının açılış bölümünde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, tıp merkezleri, bütünleşik halk sağlığı merkezleri ve sosyal uyum destek merkezleriyle vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimine katkı sağladıklarını söyledi.

Sağlığın sadece fiziksel bir durum olmadığının bilincinde olduklarını belirten Aslan, "Dünya Sağlık Örgütünün de tanımladığı gibi, sağlık tam bir iyilik halidir. Bu anlayışla kentimize yaşam vadileri, yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırıyor, kamusal meydanları insanların bir araya gelebileceği ortak yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Toplu ulaşım yatırımlarını büyütürken çevre ve iklim politikalarını önceliyor, afetlere karşı altyapı çalışmalarımızı ve kritik ulaşım hatlarındaki güçlendirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aslan, tek amaçlarının kenti ve insanı anlamak, doğru işlere imza atmak olduğunu belirterek, sosyal yardım, kent lokantaları ve çocuk etkinlik merkezlerinin faaliyetlerine değindi.

Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için çok mesafe kat ettiklerini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, coğrafyasında çok güçlü bir konuma sahip ancak şehirleşmede de devasa bir artış yaşadık. Eskiden nüfusun yüzde 20'si şehirlerde yaşarken, bugün bu oran yüzde 90'lara ulaştı. Doğayla bütünleşik kentler kurmanın yollarını arıyoruz. Pandemi süreci bizlere gösterdi ki şehirlerimiz aynı zamanda sağlığın ve salgının da merkezidir. Su kaynaklarının korunması, kuraklıkla mücadele, gıda ve enerji güvenliği artık ulusların kaderini belirleyen unsurlar haline gelmiştir. Şehirlerimizde yeşil ve gri arasında amansız bir mücadele sürüyor ve bu konuların hepsi birbirine bağlıdır. Bir bölgedeki kuraklık başka bir yerde göçü tetikliyor, enerji krizi üretimi, üretim ise toplumsal eşitliği etkiliyor. Bu trendleri okumak, şehirlerimizin kaderini belirleyecek politikalarda bize yol gösterecektir."

Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay ve Cork Sağlıklı Şehirler Siyasi Temsilcisi Tony Fitzgerald da programda birer konuşma gerçekleştirdi.

Forum, "Gıda Düğümü", "Su Düğümü", "Enerji Düğümü" ve "Koridorlara Geçiş" oturumlarıyla devam edecek.

Ayrıca, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 45. Olağan Meclis Toplantısı da forum kapsamında gerçekleştiriliyor.