Sağlık-Sen, Kamu İşveren Heyetinin Zam Teklifini Protesto Etti

Sağlık-Sen üyeleri, Kamu İşveren Heyetinin sunduğu zam teklifini yetersiz bularak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde 112 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, teklifin memurun geçim derdini göz ardı ettiğini belirtti.

Sağlık-Sen üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyetinin sunduğu zam teklifini yetersiz bularak 112 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve beraberindeki sendika üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Doğan, yaptığı basın açıklamasında, Kamu İşveren Heyetinin sunduğu teklife karşı ortak tepki göstermek ve seslerini duyurmak için ülke genelinde 112 dakikalık oturma eylemi başlattıklarını söyledi.

Yapılan teklifi yok saydıklarını ve gerçekçi bulmadıklarını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecinin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kamu İşveren Heyeti bugün bir teklif daha verdi. Biz bu teklifi de reddediyoruz. Çünkü bu teklifin de çarşıyla, pazarla hiçbir şekilde alakası yok. Biz kamu işvereninin, memurun geçim derdini kendine mesele etmesini istiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Biz alın terimizin karşılığını istiyoruz. Biz adil, hakkaniyetli bir teklif istiyoruz."

Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini söyleyen Doğan, hiç kimseyi incitmeden ve rahatsız etmeden eylemlere devam edeceklerini belirtti.

Açıklamanın ardından sendika üyeleri, Bakanlık binası önünde 112 dakika oturma eylemi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
