İstanbul'da "Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi" düzenlendi

İstanbul İl Sağlığı Müdürlüğü koordinesinde sağlık çalışanlarının güvenli çalışma ortamlarının güçlendirilmesi amacıyla "Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi" düzenlendi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin başhekimlik binasında gerçekleşen kongrenin açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, dünyanın sağlık başkenti İstanbul'a 2025'te 500 bin kişinin şifa bulmak için geldiğini söyledi.

Güner, "Türkiye'de üretilen sağlık hizmetinin yüzde 40'ını üreten bir kentten bahsediyoruz. Sadece 53 tane kamu hastanesinde değil, 1118 aile sağlığı merkezinde, özel sektörde ve vakıf üniversitelerinde de büyük bir sağlık hizmeti sunuyoruz." dedi.

İstanbul'da 207 milyon muayene yapıldığını aktaran Güner, "2 saniyede bir ameliyatı rutin kabul edip, pandemide, depremde tüm dünyaya örnek olan bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Bu sağlık hizmetinin ana öğesi binalar değil. 2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Sağlıkta Dönüşüm Projesi'yle çok yol katettik." dedi.

Güner, sağlıkta ana sermayenin beşeri sermaye olan sağlık çalışanları olduğunu, doktorların, hemşirelerin, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının sağlık hizmetini sunarken vatandaşları düşündüğünü belirtti.

İstanbul'da kamuda görev yapan 123 bin personel olduğunu aktaran Güner, "123 bin personelin aileleri, evlatları, eşleri, anne ve babalarının da huzuru ve refahından bahsediyoruz, önemsiyoruz. Türkiye'de SGK'nin 2024 raporuna göre 730 bin iş kazasının bildirildiğini görüyoruz, bunun dışında bildirilmeyenler de vardır. İş sağlığı ve güvenliğine büyük hassasiyet göstermemiz lazım." diye konuştu.

Güner, sağlık hizmeti sunarken bilimsel ve akademik çalışmalardan sürekli faydalandıklarını, sadece İstanbul'a değil, Türkiye'ye örnek olacak şekilde bilimsellikten ayrılmadan ilerlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı İş Başmüfettişi Ahmet Aykut Aktaş da yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliğinin sadece mevzuatlarda yazan zorunluluklar olmadığını, bu konunun doğrudan insan hayatını etkileyen, insanların sağlığını ve yaşam hakkını ele alan temel sorumluluk olduğunu söyledi.

Sağlık sektörünün insan hayatına doğrudan temas eden fedakarlık ve sorumluluk gerektiren en kritik çalışma alanı olduğuna dikkati çeken Aktaş, "Bu yönüyle sağlık hizmetlerinin kalitesi yalnızca sunulan hizmetle değil aynı zamanda bu hizmeti sunan çalışanların sağlığı ve güvenliğiyle de doğrudan ilintilidir." diye konuştu.

Kongre, iki gün boyunca "Sağlık Kurumlarında İş Teftişi Süreçleri ve Sık Karşılaşılan Uygunsuzluklar", "Sağlık Bakanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri, Mevcut Çalışmalar ve Yol Haritası", "Sağlık Çalışanlarında İlkyardım Sertifika Yeterliliği: Yasal Dayanaklar ve Uygulama", "Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Kullanım Önceliklerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile Belirlenmesi", "Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Sağlamlık ile Mental İyilik Hali Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi" başlıklı oturumlarla devam edecek.