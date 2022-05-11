Sağlık merkezinde hastayla ilişkiye girmekle suçlanan doktor açığa alındı

ADANA'da, bir aile sağlık merkezinde görevli doktor İ.H.S. (53), hastalarını taciz edip, ilişkiye girdiği iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine başlatılan inceleme sonrası valilik tarafından açığa alındı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi'nde bazı hastalar, muayene ve tedavi için gittikleri aile sağlık merkezinde doktor İ.H.S. tarafından elle ve sözlü taciz edildiklerini hemşire ve diğer doktorlara anlattı. Bunun üzerine hemşire ve doktorlar, İ.H.S. ile görüşüp uyarılarda bulundu. Ancak İ.H.S.'nin tacizlere devam ettiği, 4 hastası ile merkezde cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü.