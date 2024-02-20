Sağlık Emekçileri Kanun Teklifine Karşı Basın Toplantısı Düzenledi

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Muhsin Uysal, TBMM'de görüşülen ve sağlıkçıları ilgilendiren kanun teklifinin, sağlık alanındaki özel sermayenin çıkarları doğrultusunda olduğunu söyledi. Uysal, "Sağlık emekçilerinin haklarını alabildiği, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesini önceleyen bir sağlık sistemini hep birlikte inşa edene dek hekimlik değerleri, tüm sağlık çalışanlarımızın hakları ve toplum sağlığı için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz" dedi.

TBMM'de görüşülen Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı SES'in Şişli Şubesi'nde bugün basın toplantısı düzenlendi. "Sağlık torbaya sığmaz" sloganıyla düzenlenen toplantıya Şube Eş Başkanı Fadime Kavak Sevim ile Yönetim Kurulu üyeleri Muhsin Uysal ve Ferdane Çakır Doğan katıldı.

"İLAÇ ŞİRKETLERİNİN LEHİNE DÜZENLEMELER VAR"

Hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Uysal, kanun teklifinin derhal geri çekilmesi çağrısı yaparak özetle şunları dile getirdi:

"Kanun teklifinde hastanelerde dağıtılacak ek ödeme miktarının belirlenmesinde esas olan unsurlar; tahakkuk, verimlilik, hasta ve çalışan memnuniyeti, hizmeti elde etme maliyeti gibi faktörler şeklinde sıralamıştır. Bu unsurları, sağlık hizmeti sunumunun niteliğini ölçmek için kullanan anlayış, Türkiye sağlık ortamını çöküşe sürükleyen anlayışın ta kendisidir. Kanun teklifinde, ilaçların ruhsatlandırılmasıyla ilgili toplum sağlığı için geri dönüşsüz zararlara yol açabilecek ve açıkça ilaç şirketlerinin lehine olan düzenlemeler vardır. İlgili düzenlemeler de Anayasa'nın 2, 17 ve 56'ncı maddelerine aykırıdır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili söz verdikleri ancak yapamadıkları bazı konular olduğunu ifade etmişti."

"NÖBET ÜCRETLERİ DÜZENLENMELİ"

Uysal, taleplerini de şöyle sıraladı:

"Birincisi, hekimlerin emekliliğine dair ek göstergenin en düşük 6400'e çıkarılması; ikincisi, sağlık çalışanlarının sabit ücretlerinin hak kaybı olmadan emekliliğe yansıtılması; üçüncüsü, sağlık çalışanlarının taban ücretlerinde iyileşmeye gidilmesi; dördüncüsü, nöbet ücretlerinin düzenlenmesi; beşincisi, uzman aile hekimlerinin taban ücretinin uzman hekimlerle aynı olması; altıncısı, aile sağlığı merkezlerinin kamu tarafından yapılarak kiradan kurtarılması gerçekleştirilmelidir."

"MÜCADELEMİZİ BÜYÜTEREK SÜRDÜRECEĞİZ"

Bu kanun teklifinin önceliğinin sağlık çalışanlarına baskı ve sağlık alanındaki özel sermayenin çıkarları olduğuna vurgu yapan Uysal, "Sağlık emekçilerinin haklarını alabildiği, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesini önceleyen bir sağlık sistemini hep birlikte inşa edene dek hekimlik değerleri, tüm sağlık çalışanlarımızın hakları ve toplum sağlığı için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

"YASALAŞTIKTAN SONRA DAVA AÇACAĞIZ"

Fadime Kavak Sevim de şunları söyledi:

"Öncelikle iktidar partisine, Sağlık Bakanlığı'na seslenmek istiyoruz. Daha sonra Meclis'te bulunan tüm partilerin, özellikle de sağlık emekçisi, hekim, hemşire olan milletvekillerine seslenmek istiyoruz. Bu yasa tasarının Meclis'ten geçmemesi için elinizden gelen her şeyi yapın lütfen. Biz sağlık emekçileri olarak bu yazı tasarısına karşı çünkü var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz. O nedenle bu yasa tasarısının geri çekilmesini istiyoruz. Yasalaştıktan sonra yine sendikamız dava açarak bu sürecin iptaline dair bir çalışma yürütecek ama bu noktaya gelmeden önce Meclis'ten geçmemesi için özellikle de muhalefet partilerin milletvekillerine seslenmek istiyoruz. Biz sağlık emekçilerinin sesini duyun lütfen."